Secondo il giornalista Eduardo Inda, Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo, avrebbe proposto il numero 7 della Juventus a tre top club europei

Non si placano le voci relative al futuro di Cristiano Ronaldo. Legato alla Juventus da un contratto valido fino al 30 giugno 2022, sono moltissime le indiscrezioni che riguardano il fenomeno portoghese. E mentre si inizia a parlare di un ipotetico prolungamento di contratto con il club bianconero, ecco spuntare il Paris Saint-Germain, il Manchester United e il Bayern Monaco. Una situazione particolare che, secondo il giornalista Eduardo Inda, coinvolge l’agente di CR7, Jorge Mendes. “Cristiano Ronaldo chiuderà il contratto con la Juventus tra un anno e mezzo e Jorge Mendes sta già cercando di piazzarlo – le sue parole a ‘El Chiringuito’ – Dicono in Italia che non rinnoveranno, nonostante i vantaggi fiscali. Ci sono diversi club interessati, come il Manchester United e il Paris Saint-Germain. Il Bayern Monaco, invece, non lo vuole”.

L’ingaggio di Ronaldo, 31 milioni di euro netti a stagione, sarebbe diventato troppo pesante da sostenere per la Juventus, mentre United e Psg si sarebbero dette disposte a parlarne, anche se non ancora non si registra nessun passo concreto in tal senso. Nel frattempo, l’allenatore dei campioni d’Italia, Andrea Pirlo, punta sul portoghese per battere il Cagliari e ritrovare la vittoria in campionato, dopo il pareggio subito in extremis dalla Lazio nel turno precedente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Inter Miami, Higuain snobba totalmente Ronaldo: “Juve, non ce la facevo più”