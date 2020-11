Il centrocampista belga resta sul cartellino dei partenti. La società nerazzurra lo ha proposto anche al Torino

In uscita e al centro di uno scambio. A meno di due mesi dall’apertura ufficiale del calciomercato invernale, il futuro di Nainggolan resta incerto e nebuloso. Il centrocampista belga è ai margini del club e le dichiarazioni di Conte post Inter-Parma (“giudicate voi la prestazione di Nainggolan”) confermano la volontà del club di privarsene dopo la mancata cessione al Cagliari della scorsa estate. Come è noto, l’ex giallorosso vorrebbe tornare in Sardegna dove ritroverebbe tra l’altro proprio il tecnico Di Francesco. Ma in assenza di un accordo tra le parti ecco tornare d’attualità un baratto con il Torino. Con la maglia granata gioca, infatti, quel Izzo che tanto piace a Conte e Marotta. Il centrale ex Genoa è perfetto per la difesa a tre e già in estate era stato ad un passo dall’addio. Ora, a distanza di due mesi, è di nuovo tra i protagonisti della prossima sessione con il suo agente Mino Raiola intenzionato a fargli firmare il contratto della vita…

