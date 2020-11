È arrivata oggi anche la conferma ufficiale sull’entità dell’infortunio di Sergio Busquets in ottica Juventus

Non arrivano buone notizie in casa Barcellona da questa sosta per le nazionali. La società blaugrana ha comunicato l’esito degli esami dopo l’infortunio di Sergio Busquets che sarà da valutare per le prossime sfide anche in ottica Champions League contro la Juventus. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

La nota ufficiale del club recita: “Il giocatore della prima squadra Sergio Busquets è stato visitato questa mattina dal servizio medico del club ed è stata confermata la diagnosi di una distorsione del legamento laterale esterno del ginocchio sinistro. Il giocatore quindi non giocherà in questo fine settimana, e l’evoluzione dell’infortunio condizionerà la sua disponibilità”.

