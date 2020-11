Occasione per Daniele Bonera, che siederà in panchina nel match contro il Napoli viste le positività di Pioli e Murelli

In attesa del ritorno dei nazionali, il Milan può sorridere per il pieno recupero di tutti i suoi elementi. Anche Mateo Musacchio, ormai da qualche giorno, è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo al pari di Andrea Conti. L’infermeria è vuota ma a fermarsi per via del Covid-19 sono stati il ‘comandante’ e il vice della squadra rossonera: nelle ultime ore il Milan ha confermato la positività al coronavirus di mister Pioli e Murelli. Se i due tecnici non dovessero negativizzarsi in tempo, a Napoli a sedere in panchina sarà Daniele Bonera, che collaborerà con Lucarelli.

