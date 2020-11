L’attaccante della Lazio Ciro Immobile domani si sottoporrà alle visite mediche presso la Clinica Paideia

Sono in programma domani presso la clinica Paideia le visite mediche di Ciro Immobile. E’ quanto si legge su ‘ansa.it’. L’attaccante della Lazio ha saltato la gara con la Juventus in campionato e gli impegni con la Nazionale in quanto in isolamento per la positività al Covid-19.

