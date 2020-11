La Fifa ha ufficializzato il rinvio del Mondiale per club, originariamente previsto a Dicembre in Qatar: la nuova data

Non si terrà a dicembre il Mondiale per Club previsto in Qatar. L’edizione 2020 della competizione Fifa è stata spostata a febbraio a causa del coronavirus. Le nuove date sono state ufficializzate oggi dalla Federcalcio mondiale con un comunicato dove sono spiegate anche le motivazioni che hanno portato a questa decisione: “La FIFA Club World Cup 2020, originariamente prevista per dicembre, è stata soggetta all’effetto dirompente della pandemia sui campionati continentali per club delle confederazioni”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Nations League, Toni Kroos contro FIFA e UEFA: “Siamo burattini”

Competizioni che sono propedeutiche alla partecipazione al torneo. Visto che l’ultimo si chiuderà entro la fine di gennaio 2021, “la FIFA Club World Cup 2020 si terrà ora dall’1 all’11 febbraio 2021, in Qatar”.