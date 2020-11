Calciomercato, UFFICIALE: rinnovo con clausola a 30 milioni

E’ andata a buon fine la trattativa per il rinnovo di Unai Núñez, di cui si stava discutendo da diverse settimane in Spagna. Di seguito tutti i dettagli e i termini dell’accordo

Núñez proseguirà la sua carriera nell’Athletic Club, società in cui sta diventando una vera e propria colonna. Il club spagnolo ha annunciato sul suo sito ufficiale i termini dell’accordo firmato dal difensore, che lo legherà al suo attuale club fino al 2025: “L’Athletic Club e il giocatore Unai Nuñez hanno raggiunto un accordo per prolungare il contratto fino al 2025, di cui l’ultimo anno è vincolato al raggiungimento di alcuni obiettivi. Il centrale, che aveva clausola rescissoria da 30 milioni nel contratto fino al 30 giugno 2023, ha ora firmato senza clausola risolutiva”. Il difensore, che ha ora prolungato di altri anni il suo rapporto con l’Athletic, era entrato nel mirino di Napoli e Inter negli scorsi mesi, ma non c’è mai stata una vera trattativa per portarlo in Italia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli, conferme su Núñez: Giuntoli non ha fretta