Parla l’allenatore del Salisburgo, Jesse Marsch. Il tecnico ammette che sarebbe sorpreso di vedere ancora in Austria dopo gennaio, Szoboszlai

Il futuro di Dominik Szoboszlai resta tutto da scrivere ma c’è una certezza, sarà lontano dal Salisburgo. Il talento magiaro è pronto a spiccare il volo e il suo attuale tecnico, Jesse Marsch, non ha alcuna intenzione di tappargli le ali: “Dominik è un talento incredibile – ammette a Futbol podcast – Andrà via a gennaio? Sì. La realtà è che quest’inverno avrà tanti estimatori. Vediamo cosa succede, ma sarei sorpreso se dovesse restare oltre il mercato invernale”.

TALENTO PURO – “Quando alleni giovani calciatori, devi amarli e amare il fatto che andranno avanti. Devi amare il fatto che avranno grandi opportunità per mostrare quanto sono bravi e Domenik voglio che mostri al mondo quanto lo è”.

Calciomercato, tutto vogliono Szoboszlai

Il Milan è stata tra le prime squadre a mostrare il proprio interesse nei confronti di Szoboszlai e in estate sembrava poter sbarcare in Italia. Alla fine, però, i rossoneri hanno fatto altre scelte. Oggi la concorrenza per il talento magiaro è certamente più importante. Tutti si sono accorti della classe del giovane calciatore del Salisburgo. In Serie A, come raccontato da Calciomercato.it, Szoboszlai piace anche a Inter e Juventus, oltre al Napoli.

