Calciomercato Milan, nuovo assalto a gennaio | Ma il prezzo è salito

Il Milan è intenzionato a rinforzare la difesa con un nuovo innesto durante il calciomercato di gennaio. Di seguito le ultime novità dalla Francia

Il Milan ha tutta l’intenzione di restare nelle parti alte della classifica, dopo un ottimo inizio di stagione. Il club rossonero vuole puntellare la difesa con un acquisto di livello, dopo che in estate diversi colpi sono sfumati, a causa delle ristrettezze economiche e delle alte richieste. Mohamed Simakan è un nome che piace da tempo ai rossoneri, pronti a tornare alla carica per portarlo a Milano.

Calciomercato Milan, Simakan nel mirino: nuovo assalto

Simakan ha attirato l’attenzione dei maggiori club francesi e europei, dopo le ottime prestazioni con la maglia dello Strasburgo, a partire dalla scorsa stagione. Il Milan è uno dei club in prima fila per acquistare il difensore centrale classe 2000. In estate i rossoneri aveano offerto 12 milioni di euro più 3 di bonus, ma l’affare non si è concretizzato. Il Milan vuole ancora il calciatore e, come anticipato dall’intermediario ai nostri microfoni prepara un nuovo affondo in vista di gennaio. Nella prossima sessione di mercato, secondo quanto riporta ‘Le 10 Sport’, la richiesta dello Strasburgo sarà ancora più alta: non basteranno più 15 milioni. Il contratto del difensore scadrà a giugno 2023.

