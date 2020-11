SONDAGGIO CM.IT – Italia, Barella vale di più: nessun dubbio!

Secondo i nostri utenti su Twitter è Barella a valere di più tra i centrocampista della Nazionale italiana. L’interista precede Locatelli e Verratti

Nonostante le mille difficoltà, l’Italia di Roberto Mancini continua ad ottenere risultati positivi. A trascinare il gruppo in questi mesi è stato certamente il centrocampo. Da Verratti a Jorginho, passando per Locatelli e Barella: sono tanti i calciatori che hanno mostrato il loro valore in queste ultime uscite ma non possiamo certo dimenticarci di Pellegrini e Zaniolo ma anche di Tonali e Sensi. Rispetto ad altri ruoli, Mancini a centrocampo può davvero dormire sonni tranquilli.

Concentrandoci sui calciatori attualmente presenti in Nazionale, abbiamo chiesto ai nostri followers su Twitter chi vale di più in questo momento: chi ha preso parte al sondaggio ha avuto davvero pochi dubbi. Il più votato è stato Barella con il 62,5%; Il giocatore dell’Inter ha preceduto Locatelli (20,8%), Verratti (9.7%) e Jorginho (6,9%)

📊 MOMENTO SONDAGGIO https://t.co/VdiktdtZ9x | #Italia, è un momento d'oro per il centrocampo della Nazionale di #Mancini 🤔 Chi vale di più secondo voi ❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 17, 2020

