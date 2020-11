Calciomercato Inter, pronta l’offerta | Colpo a zero dal Liverpool

Nel mirino di Conte e Marotta ci sono alcuni calciatori di Premier League. Al di la del solito Kante spunta anche Georginio Wijnaldum

Caccia al nuovo centrocampista per l’Inter che proverà ad accontentare le richieste di Antonio Conte. Il tecnico salentino continua a sognare N’Golo Kante per la propria mediana ma proprio dalla Premier League potrebbe arrivare un’alternativa allettante, con caratteristiche differenti e soprattutto decisamente più a buon mercato. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Nello specifico, come sottolineato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, si tratta di Georginio Wijnaldum, centrocampista olandese di qualità e quantità maturato tantissimo sotto la gestione di Jurgen Klopp a Liverpool. Il classe 1990 della nazionale ‘orange’ è in scadenza contrattuale 2021 e rappresenta un parametro zero di lusso che sembra fare gola anche a Marotta e soci. Lo vogliono sia il Barcellona, attualmente in pole, che il Real Madrid ma l’Inter si farà trovare pronta formulando certamente un’offerta.

