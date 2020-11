Calciomercato Inter, assalto al bomber da 150 milioni | I dettagli

L’Inter sembra pronta a rinforzare la rosa a disposizione di Conte sul calciomercato con un nuovo innesto in attacco

Dal Portogallo sono sicuri: l’Inter hanno messo nel mirino Darwin Nunez. Il giovanissimo attaccante si sta mettendo in grande evidenza con la maglia del Benfica in questa stagione. In sole tre partite in Europa League, di cui una da subentrante, è riuscito, infatti, a realizzare quattro gol e un assist. Un bottino importante che sta attirando l’attenzione dei maggiori club europei. Il club di proprietà di Suning non vuole perdere l’occasione di portarlo a Milano: ecco le ultime novità.

Calciomercato Inter, Darwin Nunez nel mirino: primi sondaggi

Secondo quanto riporta ‘O Jogo’, infatti, l’attaccante interessa fortemente alla dirigenza nerazzurra. Gli osservatori della Beneamata lo stanno monitorando con grande attenzione nelle sue prime uscite stagionali con il Benfica, ma non c’è ancora stata una vera e propria offerta per portarlo a Milano già nelle prossime settimane. Piero Ausilio si occuperà in prima persona della trattativa che potrebbe essere impostata sia a gennaio che a giugno. Al momento, siamo quindi ai primi sondaggi per capire la fattibilità dell’operazione. Il club lusitano lo ha già blindato con una clausola di rescissione da 150 milioni di euro!

