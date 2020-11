Calciomercato Inter, annuncio di Conte sul suo futuro!

Antonio Conte esce allo scoperto riguardo al proprio futuro. L’annuncio dell’allenatore dell’Inter

Antonio Conte giura fedeltà all’Inter. Nonostante il deludente avvio di stagione e le prime voci di una possibile separazione tra le parti, l’allenatore nerazzurro fa chiarezza riguardo al proprio futuro. In un’intervista rilasciata al ‘The Telegraph’, l’ex Juventus ha annunciato: “Ho ancora questa stagione e la prossima all’Inter. Onestamente, ho iniziato un progetto qui e voglio continuarlo per diversi anni, perché stiamo mettendo le basi. Le critiche? So che le aspettative su me stesso sono molto alte e, per questo, tante volte quando non vinco vengo criticato molto. Ma d’altra parte, avere questa aspettativa significa che le persone mi considerano bravo nel mio lavoro. È importante creare una base solida ed essere preparati, dunque vincere”.

Parole piuttosto chiare quelle del tecnico, che in futuro punta però a fare ritorno in Premier League: “Sicuramente, però, in futuro vorrei tornare in Inghilterra per avere un’altra esperienza. Mi sono divertito molto a respirare l’atmosfera del calcio inglese. Per me e la mia famiglia, mi piacerebbe tornare in Inghilterra, abbiamo avuto un’esperienza magnifica”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

