Calabria, Gino Strada annuncia: “Accordo Emergency e Protezione Civile”

Il fondatore di Emergency Gino Strada ha annunciato un accordo con la Protezione Civile per l’emergenza sanitaria in Calabria

Accordo tra Emergency e la Protezione Civile per l’emergenza sanitaria in Calabria. Lo ha annunciato Gino Strada dopo l’ennesima giornata caotica per la Regione con la rinuncia all’incarico di commissario da parte di Eugenio Gaudio. Prima di lui aveva rassegnato le proprie dimissioni prima Cotticelli e poi Zuccatelli.

Ora l’accordo con Emergency. “Oggi pomeriggio abbiamo definito un accordo di collaborazione tra EMERGENCY e Protezione civile per contribuire concretamente a rispondere all’emergenza sanitaria in Calabria – scrive Gino Strada su Facebook -. Inizieremo domani mattina a lavorare a un progetto da far partire al più presto.

Ringrazio il Governo per la stima che ha dimostrato per il lavoro di EMERGENCY e le tante persone che ci hanno dato fiducia, offrendo da subito il loro sostegno”.