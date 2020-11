La Federazione ucraina ha annunciato la positività di altri tre calciatori: si attendono le decisioni delle autorità per la gara con la Svizzera

Altri tre casi di coronavirus nell’Ucraina. La Nazionale di Shevchenko rischia di non poter disputare la gara di Nations League contro la Svizzera in programma domani sera. Il probabile è rappresentato dalla positività emersa per altri tre giocatori (dopo i 5 di venerdì scorso): si tratta di Eduard Sobol, Yevhen Makarenko e Dmytro Riznyk. Per tutti i test sembrano essere risultati positivi, poi la doccia gelata.

Ora – come si legge nel comunicato che la Federazione calcistica ucraina ha diramato – si attendono le decisioni delle autorità locali sulla possibilità che l’Ucraina arrivi in Svizzera e disputi regolarmente la gara. Nei giorni scorsi la Uefa era stata costretta a non far disputare la sfida tra Romania e Norvegia. Ora un nuovo caso che rischia di creare ancora più confusione in un calendario già super ingolfato.