Serie A, svolta per la media company: valutazione da 17 miliardi

Serie A, trattativa per la cessione del 10% della Lega Servizi: ecco le ultime sulla società che gestisce i diritti tv del campionato

Giornata fondamentale per il futuro della Serie A. Torneo in difficoltà per la crisi economica generata dal Covid, passi avanti potrebbero arrivare dalla cessione del 10% della Lega Servizi che gestisce i diritti tv alla cordata formata da Advent, Cvc e Fsi. L’offerta dovrebbe di circa 1,65 miliardi, per una valutazione complessiva vicina ai 17 miliardi. Il comitato ristretto di cinque presidenti, tra cui il numero uno della Juventus Andrea Agnelli e quello del Napoli Aurelio De Laurentiis, presenterà stamattina in una call i risultati dei lavori dell’ultimo mese. La notizia è stata data da ‘RadioCor’, mentre dopodomani, mercoledì 18 novembre, si terrà l’assemblea decisiva.

