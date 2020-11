Real Madrid, il club propone ai giocatori il taglio degli ingaggi

Anche il Real Madrid non sta vivendo un periodo semplice a livello economico: dalla Spagna riportano la richiesta del club ai calciatori di un taglio degli stipendi

La pandemia Covid sta mettendo in seria difficoltà il mondo del calcio. Marotta e Galliani hanno lanciato l’allarme per quanto riguarda la Serie A, ma se Atene piange neanche Sparta ride. Ne è la conferma la richiesta del Real Madrid riportata dal quotidiano spagnolo ‘La Vanguardia’. Il club blanco avrebbe infatti proposto ai giocatori della prima squadra un taglio degli ingaggi tra il 10 e il 15%, proprio per far fronte al calo degli incassi in seguito all’amergenza coronavirus.

Con una sforbiciata del 15% i madrileni risparmierebbero qualcosa come 58 milioni di euro in stipendi dei giocatori, che avevano già rinunciato a una parte di stipendio nel primo lockdown. In rappresentanza della prima squadra per la trattativa c’è il capitano Sergio Ramos, che ha il contratto in bilico con le richieste di PSG e Juventus. Il calo delle entrate per la stagione 2020/21 è stimato per il Real in circa 190 milioni.