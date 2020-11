Mourinho polemico con i vertici del calcio: il messaggio sui social

L’ultima pausa per le nazionali non è piaciuta a nessuno, soprattutto a Jose Mourinho: sui social la polemica del portoghese

Infortuni e casi Covid. In queste pausa per le nazionali sono fioccate le indisponibilità per problemi fisici o per il contagio, che riconsegneranno ai club una situazione più complicata rispetto a quella in cui già versavano. Luis Suarez è solo l’ultimo della lista, pensando anche a Brozovic e al caso paradossale di Vida, out solo nell’intervallo perché positivo.

E Jose Mourinho proprio non ha digerito la gestione di questa sosta e ha affidato a Instagram il suo commento ironico: “Una settimana fantastica di calcio. Grandi emozioni in queste partite, amichevoli superbe e totale sicurezza. Risultati dei test Covid dopo la fine della partita, persone a caso che corrono sul campo di allenamento durante gli allenamenti e molto altro. Dopo un’altra seduta con soli sei giocatori, ora è tempo di prendermi cura di me”, ha scritto il manager del Tottenham con una sua foto in palestra.