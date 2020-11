Milan, Baresi esalta Ibrahimovic: “Come Gullit e Van Basten”

Il vicepresidente del Milan Franco Baresi ha speso parole al miele per Ibrahimovic: “Mentalmente è ancora un ventenne”

La storia del Milan è costellata da straordinari campioni, che hanno incantato ‘San Siro’ con le proprie giocate. Fuoriclasse dell’area di rigore, gente capace di colpi indimenticabili e anche difensori con pochi eguali. È questo il caso di Franco Baresi, ex capitano e ora vicepresidente del club meneghino. Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, la bandiera del Milan ha incoronato Ibrahimovic fra i più grandi rossoneri di sempre: “Van Basten e Gullit avevano questa fisicità, qualità e personalità. Lui sta facendo la differenza esattamente come facevano loro. Mentalmente è ancora un ventenne”.

Poi, gli è stato chiesto sarebbe stato difficile marcare un attaccante come Ibra: “Meglio averlo come compagno. È incredibile quello che riesce a fare e trasmettere ai compagni. È straordinario”. Solo parole di grande ammirazione per un campione che, a 39 anni, sta ancora scrivendo la storia di un glorioso club come il Milan.

