Athletic Bilbao, cori razzisti: 3 identificati | La reazione di Inaki Williams

Inaki Williams aveva subito insulti razzisti a gennaio contro l’Espanyol: la Procura ha identificato citato in giudizio i tre tifosi

Lo scorso 25 gennaio si è giocata una partita tra Espanyol e Athletic Bilbao, passata alla storia non per l’1-1 finale, ma per degli insulti razzisti ricevuti da Inaki Williams. In seguito a questi fatti, la Procura di Barcellona ha citato in giudizio tre tifosi dell’Espanyol, che hanno insultato il giocatore al momento della sua sostituzione.

Espanyol, identificati i tre tifosi: la reazione di Inaki Williams

Secondo quanto riferito da ‘AS‘, da Miguel Angel Aguilar -della Procura di Barcellona- è stata resa nota una lettera che ha spiegato il caso Williams, che ha ricevuto degli ‘uh uh uh’: “Onomatopea che imita il suono emesso dalle scimmie, che com’è noto è utilizzato per minare la dignità dei calciatori neri“. Per identificare i tifosi, l’Espanyol ha messo a disposizione i video della sorveglianza dello stadio e la Procura è risalita a tre persone, di cui una minorenne. In seguito, la denuncia della Procura: “Inaki Williams ha ricevuto urla di disprezzo dagli spalti, con la chiara intenzione di umiliarlo e lederne la dignità per motivi razzisti“.

A tal proposito, è arrivata anche la replica di Inaki Williams sui social: “Siamo tutti uguali, indipendentemente dal colore della pelle, della razza e dell’ideologia e per questo dobbiamo rispettarci a vicenda. Sono grato per il sostegno ricevuto, vi mando un abbraccio“. Ha così concluso l’attaccante dell’Athletic Bilbao.

