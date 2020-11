Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per il terzino | Contatti in corso

La Roma è decisa a intervenire nel prossimo calciomercato per mettere a disposizione di Fonseca un nuovo terzino. Di seguito le ultime novità a riguardo

Il club giallorosso, a parte qualche passo falso iniziale, ha iniziato al meglio la stagione, nonostante i rumors che avrebbero voluto l’allontanamento di Fonseca. La società è, dunque, pronta a investire per completare la rosa a disposizione dell’allenatore, acquistando un nuovo laterale destro. Né Santon, né Bruno Peres, oltre a Karsdorp, convincono in toto in quella posizione e per questo un colpo di livello sembra doveroso per le aspirazioni della Roma. Il nome giusto potrebbe arrivare dall’Olanda.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato Inter e Roma, l’agente di Cragno sul suo futuro

Calciomercato Roma, Mazraoui primo nome a destra

I giallorossi sembrano aver individuato il profilo adatto per completare il parco terzini a disposizione di Fonseca. Si tratta di Noussair Mazraoui, secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’. Il calciatore dell’Ajax è un giovane con caratteristiche di spinta e che ha dimostrato in numerose occasioni le sue grandi qualità tecniche in Olanda e in Champions League. La Roma monitora da diverse stagioni le prestazioni del calciatore e ora è pronta ad affondare il colpo. Sono vivi i contatti tra gli intermediari e gli agenti del terzino per far decollare l’operazione. Non c’è, però, al momento, una vera e propria trattativa con l’Ajax.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Roma, nuovo Ds: annuncio bomba in diretta!