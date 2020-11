Calciomercato Napoli, Lozano: “Voglio pormi altri obiettivi”

Hirving Lozano parla anche del futuro in un’intervista concessa durante la parentesi in Nazionale: dall’arrivo al Napoli a Gattuso

Non si nasconde Hirving Lozano nel corso di un’intervista concessa a ‘Tv Azteca Deportes’. L’attaccante del Napoli racconta le difficoltà del primo anno in azzurro, il rapporto con Gattuso e si sofferma anche sul futuro. Il messicano dichiara: “Il calcio italiano mi piace, anche se è difficie. Già quando arrivai al Psv Eindhoven avevo l’intenzione di misurarmi con un campionato più competitivo ed ora che l’ho raggiunto, voglio pormi altri obiettivi”. Lozano entra nel dettaglio: “Il futuro dipende da molte cose e non si può dire. Sono molte le squadre in cui mi piacerebbe giocare, dovendo sceglierne una direi Barcellona. Però qualunque sia la squadra in cui andrò, spero di inserirmi nel modo migliore”.

Intanto c’è il presente con Gattuso, un allenatore “con carattere forte, diretto: quando si arrabbia diventa un orco. Lo scorso anno è stata durissima. A mia moglie dicevo spesso ‘che ci facciamo qui’: però grazie a lei e Dio siamo andati avanti. Anche mia figlia ha avuto problemi a scuola con la lingua, ora però la situazione è migliorata”.