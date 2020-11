Calciomercato Juventus, guerra aperta con Mendes: che caos

Si inasprisce il caso legato ad Adama Traorè, esterno offensivo del Wolverhampton che in Italia piace alla Juventus

Stella emergente della Spagna e reduce dall’exploit dello scorso, Adama Traorè non ha ricominciato nel migliore dei modi. Pur avendo collezionato 8 presenze in questa Premier League con la maglia del Wolverhampton, solo in tre occasioni è partito dal primo minuto, vedendo quindi notevolmente ridotto il proprio minutaggio. Una situazione che non piace per nulla all’attaccante che a più riprese è stato accostato anche ad un futuro in Italia, e nello specifico alla Juventus, grazie anche alla spinta di Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo e in grandi rapporti con la società inglese. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Secondo quanto riferisce ‘The Athletic’ in casa Wolves dunque sarebbe in atto un vero e proprio caos intorno a Traorè che dal canto suo ha l’impressione di essere escluso dall’undici titolare degli arancioneri perché non è riuscito a trovare un accordo per il rinnovo. Una fonte ha affermato: “Adama pensa che potrebbe essere parte di una strategia per convincerlo a firmare un nuovo contratto, ma non vuole farlo. Ecco perché [pensa] di non essere nella squadra. È un po’ fuori di testa, ad essere onesti”. Il rinnovo dunque proprio non arriva e la tensione intorno a Traorè inizia a salire in casa Wolverhampton: la Juventus osserva.

