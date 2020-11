Massimo Franchi, giornalista di Tuttosport, ha parlato di Arthur, Bernardeschi e del mercato della Juventus di gennaio

È tempo di un primo, parziale, bilancio della stagione della Juventus targata Andrea Pirlo. I bianconeri stanno faticando ad imporsi come negli anni precedenti e le critiche non mancano. Anche quelle riguardanti gli innesti arrivati nella sessione di calciomercato estiva. Molti dei nuovi acquisti non sono considerati all’altezza della squadra, in particolare i centrocampisti: “Arthur è un indegno sostituto di Pjanic, mentre McKennie è un giocatore normalissimo, modesto, con lo Schalke 04 è arrivato dodicesimo in Bundesliga – il parere di Massimo Franchi, giornalista di ‘Tuttosport’, a ‘Top Calcio 24’ – Gli acquisti non sono stati all’altezza. Negli ultimi giorni del mercato precedente sono arrivati Morata e Chiesa, due pezzi da novanta rispetto agli altri nuovi innesti, ma non prime scelte. Mi riallaccio a questo per dire che, a mio avviso, a gennaio il presidente Agnelli darà un’altra strambata alla barca bianconera”. Nel mirino anche le prestazioni di Federico Bernardeschi, buone con l’Italia e insufficienti con il suo attuale club: “Se fosse possibile, regalerei Bernardeschi. Commisso, nell’operazione Chiesa, ha rifiutato la possibilità di riportarlo alla Fiorentina gratis”.

