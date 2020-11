L’Inter si muove per il futuro tra i pali. Musso, Cragno e Silvestri nell’agenda di Marotta per la successione di Handanovic

Samir Handanovic può rinnovare il contratto con l’Inter per un’altra stagione, ma il club nerazzurro vista la carta d’identità del capitano ha già iniziato a programmare il futuro tra i pali. Stando al ‘Corriere dello Sport’, sarebbero tre gli obiettivi sulla lista di Marotta e Ausilio per raccogliere l’eredità dello sloveno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, beffa a gennaio | Patto Mourinho-Koeman

Inter, la lista per il dopo Handanovic: Musso, Cragno e Silvestri nei radar

Il primo nome resterebbe quello di Juan Musso dell’Udinese, già da tempo nei radar dell’Inter. Il nazionale argentino avrebbe una valutazione superiore ai 30 milioni di euro e piace anche alle altre big. Il sodalizio di Suning potrebbe inserire nell’affare delle contropartite per abbassare l’esborso cash, così come per Cragno del Cagliari. Con la società di Giulini può ritornare così d’attualità uno scambio con Nainggolan. Nei giorni scorsi l’agente del portiere italiano è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it. Nella lista dell’Inter, inoltre, ci sarebbe anche Silvestri, in evidenza nelle ultime due stagioni con la maglia del Verona.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sorpasso sull’Inter | Colpo gratis o scambio col Milan