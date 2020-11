Calciomercato Inter, Deschamps avverte Giroud sul futuro

Il ct della Francia ‘consiglia’ l’attaccante del Chelsea in vista dell’Europeo: “Ha bisogno di giocare”. ‘Assist’ di mercato all’Inter

Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ‘avverte’ Giroud in vista dell’Europeo in programma nella prossima estate. “Olivier paga la situazione nel suo club (Chelsea, ndr). Ha un fisico importante e ha bisogno di giocare per non perdere il ritmo. – consiglia il ct ex Juventus – È complicato e ne stiamo parlando, ma ovviamente spero per lui che questa situazione cambi, affinché rimanga competitivo. Non dobbiamo dimenticare quello che ha fatto con noi e quello che è ancora in grado di fare. Martial ha un profilo diverso e offre altre opzioni. Oggi, è più soddisfatto e in condizioni fisiche e psicologiche migliori, ovviamente”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Un importante ‘assist’ di calciomercato all’Inter, dunque, quello di Deschamps: chiuso al Chelsea ed ormai sempre più ai margini, a gennaio il centravanti francese potrebbe cambiare area per non rischiare di perdere il posto da titolare nella Francia o addirittura la partecipazione all’Europeo. Il club nerazzurro resta alla finestra.

