Atalanta, parla Ilicic: “Giocherò fino a quando potrò stare in piedi”

Il trequartista dell’Atalanta, Josip Ilicic, ha parlato della situazione che ha vissuto nei mesi scorsi e del futuro

Josip Ilicic, dopo alcuni mesi complicati dovuti anche alla positività al Covid-19, ma non solo, è tornato in campo. Con la maglia dell’Atalanta e della Slovenia. Una liberazione per il trequartista di Gasperini: “Sapevo in cuor mio che sarei tornato. L’unico modo per uscire da tutto questo è amare il calcio, la mia famiglia, tutti e tutto ciò che mi circonda – le sue parole al giornale sportivo sloveno ‘Ekipa’ – La mia famiglia è stata il mio più grande sostegno. Non auguro a nessuno quello che ho vissuto, ma ora è alle mie spalle. Guardo avanti. Mi rendo conto che non so quanti anni di carriera mi aspettano, ma voglio dare tutto fino all’ultimo per ciò che ho amato per tutta la vita, per la palla, per il campo. Giocherò a calcio finché potrò stare in piedi“. Infine, Ilicic esprime un desiderio per il 2021: “Vorrei che finisse tutto il prima possibile. Ovviamente parlo di quello che sta succedendo, purtroppo. Mi dispiace per tutte le persone che sono state colpite, soprattutto per quelle che hanno perso il lavoro. Mi dispiace tantissimo per loro”.

