Milan, tiene banco il futuro di Calhanoglu: il turco in scadenza di contratto, ecco cosa succederà secondo il sondaggio di Calciomercato.it

Milan che si gode un ottimo avvio di stagione sia in Italia che in Europa, ma che fuori dal campo è alle prese con questioni contrattuali delicate, come nel caso di Donnarumma e Calhanoglu. Soprattutto per quanto riguarda il turco, il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 appare in questo momento complicato. Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti, in un sondaggio su Twitter, quale sarà il futuro del numero 10 rossonero. Il 44,8% dei votanti, quasi la metà, si dice convinto che alla fine rinnoverà il contratto. Per il 29,4% potrebbe invece finire all’estero. Poche chances di vederlo con le maglie di Juventus (20,3%) e Inter (5,6%).