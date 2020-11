Italia-Polonia, gli azzurri reclamano un rigore | Espulso Goralski

Clima abbastanza nervoso durante Italia-Polonia: Goralski è stato espulso in seguito a un doppio intervento falloso

Animi accesi in campo al 63′ di Italia-Polonia: gli azzurri, in vantaggio per 1-0, hanno iniziato a spingere per cercare il raddoppio. Tuttavia, dopo un contrasto sull’esterno sinistro tra Locatelli e un centrocampista polacco, c’è stato un accenno di rissa dopo un intervento di Goralski su Belotti.

Goralski, infatti, è intervenuto a piedi uniti sul centravanti del Torino, rimasto per lungo tempo a terra dolorante. L’arbitro Turpin ha optato per il cartellino giallo. Gli azzurri si sono innervositi molto per questo provvedimento e per la cattiveria del fallo del polacco. In particolare, Insigne e Florenzi hanno avuto una discussione molto accesa con Goralski. L’Italia successivamente ha reclamato per un rigore non assegnato dopo un fallo di mano netto di Bednarek, su un tiro di Belotti. Goralski è stato poi espulso in seguito a un duro intervento proprio sul centravanti granata.

