Olanda-Bosnia apre il programma della Nations League A e verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Inserita nel Gruppo 1 della Nations League A, l’Olanda ospita alle 18 la Bosnia per tentare il sorpasso momentaneo su Italia e Polonia (che si affrontano alle 20.45) e portarsi al primo posto in classifica. Reduci dal pareggio in amichevole contro la Spagna (1-1), i Tulipani cercano la vittoria contro il fanalino di coda, sperando di sfruttare al massimo le incertezze difensive messe sin qui in mostra dai bosniaci, che hanno la peggior difesa del girone con sei reti subite. Impresa che non è riuscita nella gara di andata, terminata sullo 0-0. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

CLASSIFICA GRUPPO 1: Polonia 7; Italia 6; Olanda 5; Bosnia 2