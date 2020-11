Calciomercato Napoli, Bakayoko convince: contatti con il Chelsea

Bakayoko si è preso subito in mano le redini del centrocampo del Napoli: primi contatti con il Chelsea per l’acquisto a titolo definitivo

Rino Gattuso lo ha fortemente voluto in rosa e fino ad ora non sta deludendo le aspettative. Tiemoue Bakayoko si è subito inserito benissimo nello scacchiere del tecnico calabrese, pur essendo stato l’ultimo acquisto del mercato del Napoli. E ora il club azzurro lavora per una sua permanenza a titolo definitivo.

Bakayoko è arrivato a Napoli con la formula del prestito, ma il ds Giuntoli, sottolinea il ‘Corriere dello Sport’, sta già pensando di acquistarlo a titolo definitivo. E in questo senso i primi colloqui con il Chelsea, proprietario del cartellino, sono già iniziati. Bakayoko non rientra nel progetto della società londinese con cui è sotto contratto sino a giugno 2022. Proprio per questo le pretese economiche degli inglesi potrebbero non essere così elevate.

