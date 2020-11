Il Milan guarda in Serie B per rafforzare il pacchetto arretrato. Rispunta il nome di Andrea Cistana di proprietà del Brescia

Il Milan è alla ricerca di un centrale difensivo per rafforzare l’organico a disposizione di Stefano Pioli. Sono tanti i nomi accostati al club rossonero. In cima alla lista ci sono i profili di Kabak e Simakan, per i quali si farà un nuovo tentativo a gennaio. Sul taccuino ci sono anche Milenkovic e Lovato ma sembrano obiettivi più per la prossima estate.

Nelle ultime è tornato di moda un’altra idea, quella che porta ad Andrea Cistana. La notizia è confermata da ‘BresciaOggi’, che sottolinea come il Milan sia in pole per il difensore delle Rondinelle, che piace ormai da un paio di stagioni.

Ricordiamo, che Milan e Brescia sono reduci da un importante affare che ha permesso l’approdo di Sandro Tonali in rossonero.

