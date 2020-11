Samu Castillejo sta faticando a trovare spazio con la maglia del Milan. A gennaio l’esterno potrebbe far ritorno in Spagna: Siviglia in vantaggio su Atletico e Villarreal

Samu Castillejo è certamente tra i giocatori che più sta faticando in questa prima parte di stagione al Milan. L’attaccante spagnolo ha perso il posto di titolare e sta scendendo nelle gerarchie di Stefano Pioli: il tecnico rossonero – per le partite più importanti – continua a puntare sulla destra su Alexis Saelemaekers e dalla panchina è spesso entrato Brahim Diaz e non l’ex Villarreal.

Il futuro di Castillejo è dunque tutto da scrivere. Il suo contratto scade nel 2023 ma a gennaio, se dovesse continuare a trovare poco spazio, potrebbe far ritorno in Spagna. Sulle tracce dell’esterno ci sono il Villarreal, che vorrebbe riprenderlo, Atletico Madrid e Siviglia. Come riporta TodoFichajes.com, la destinazione più probabile sembra essere il club andaluso. Monchi, così come Lopetegui, crede nel giocatore e potrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto; opzione questa che il Milan sembra propenso ad accettare.

