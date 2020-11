Calciomercato Milan, dalla Spagna: ecco la volontà di Brahim Diaz

Il 21enne sarebbe felicissimo di tornare al Real Madrid: le ultime sulla sua permanenza al Milan

È ancora tutto da scrivere il futuro di Brahim Diaz, giovane trequartista in prestito secco dal Real Madrid che ha avuto un buonissimo impatto con la maglia del Milan. Il club rossonero sembra già essere convinto e vorrebbe trattenere il classe 1999, che è però fortemente tentato dal ritorno al Bernabeu. Secondo quanto riportato da ‘Defensa Central’, infatti, il giocatore sarebbe felicissimo di tornare ai ‘Blancos’ ma con garanzie di avere spazio e un ruolo da protagonista. In ogni caso, il ritorno al Real è la prima scelta del 21enne.

Non è comunque da escludere un’altra ipotesi: Brahim Diaz, infatti, sarebbe altrettanto felice di prolungare il suo prestito al Milan per un’altra stagione, concludendo così l’avventura in rossonero a giugno 2022. Una possibilità che forse non accontenterebbe il club italiano, che è invece intenzionato ad acquistare a titolo definitivo il talento spagnolo. Staremo a vedere. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

