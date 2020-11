Pep Guardiola avrebbe l’accordo per il rinnovo di contratto con il Manchester City: decisione presa sul futuro

Il peggiore inizio di stagione della sua avventura al Manchester City per Pep Guardiola, almeno in Premier League. Decimo posto in campionato e, nonostante il 3 su 3 in Champions, la sensazione che il ciclo sia volto al termine. Non la pensa così il club inglese che avrebbe iniziato a trattare il rinnovo di contratto con il manager spagnolo.

Secondo quanto riferisce il ‘Telegraph’, ci sarebbe già un accordo per il prolungamento di contratto di Guardiola. Attualmente in scadenza a fine stagione, l’accordo tra il tecnico e la società inglese potrebbe essere prolungato fino al 2025. Arrivato a Manchester tre stagioni fa, Guardiola ha conquistato due volte la Premier League e altre cinque trofei. Non la Champions, obiettivo che City e il manager inglese proveranno a raggiungere ancora insieme. Fino al 2025.