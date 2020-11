Il Liverpool è alla ricerca di un difensore che possa ovviare alle assenze di van Dijk e Gomez. I Reds guardano in Serie A e più precisamente a Torino: idea Bremer

Il Liverpool è in forte difficoltà in difesa per gli infortuni di Virgin van Dijk e Joe Gomez. I Reds stanno sondando il mercato alla ricerca del rinforzo giusto. I nomi finiti sul taccuino del club inglese sono davvero tanti ma non è ancora chiaro quale sia il prescelto: tra i calciatori che tanto piacciono alla squadra di Klopp c’è anche un ‘italiano’; si tratta di Gleison Bremer, che al Torino con Giampaolo in panchina sta trovando continuità.

Il brasiliano – secondo quanto riportato da ‘Liverpool Echo’ – può approdare in Inghilterra durante il prossimo calciomercato. Il Liverpool, però, non è l’unico club sulle sue tracce: il 23enne brasiliano è finito nel mirino anche dell’Everton di Carlo Ancelotti. Si prospetta dunque un vero derby per il calciatore di Urbano Cairo.

