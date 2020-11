Calciomercato Juventus, scambio in corso | Doppia beffa

Vicina la beffa per il calciomercato della Juventus. Il club bianconero potrebbe presto perdere due obiettivi per il centrocampo

La Juventus tiene d’occhio alcuni top del panorama europeo in attesa di effettuare la mossa giusta. La dirigenza bianconera vuole alzare la qualità del centrocampo di Andrea Pirlo ed è consapevole, però, che per alcuni calciatori c’è parecchia concorrenza. In particolare, per Paul Pogba e Federico Valverde.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Eriksen alla Juventus: “Ecco perché non si farà”

Calciomercato Juventus, sfumano Pogba e Valverde

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, è in atto uno scambio tra il Real Madrid e il Manchester United. I Red Devils avevano proposto a Florentino Perez il pupillo di Zinedine Zidane, Paul Pogba, in cambio di Federico Valverde. All’inizio i Blancos avevano rifiutato quest’opzione, ma dopo una riunione in cui si è giunta alla conclusione che l’uruguagio non ha margini di miglioramento, Perez è deciso ad accettare la proposta inglese. Pogba, inoltre, è ben contento di questa soluzione visto che col Real Madrid ci sono anche altri francesi come Varane, Mendy, Benzema. E Fabio Paratici, ds della Juventus, ha nella lista degli obiettivi sia Pogba, sia Valverde. Una situazione destinata a essere formalizzata a breve, con il club bianconero che resterebbe col cerino in mano vista la chiara intenzione del presidente delle Merengues.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus, Bendtner ricorda: “Il primo giorno trovai 12 giocatori a fumare”