Dalla Spagna rivelano come la Juventus stia cercando un rinforzo in difesa e avrebbe messo gli occhi su Diego Carlos: scambio con Bonucci

Fra le tante incognite sollevate dalla Juventus di Andrea Pirlo c’è anche quella relativa ad una difesa troppo ballerina. I bianconeri, in questo inizio di stagione, sono sembrati sempre vulnerabili difensivamente e, per questo motivo, potrebbero muoversi anche sul mercato. Mentre Matthijs de Ligt è sulla strada del rientro, il tecnico bresciano potrebbe decidere di chiedere un nuovo innesto che sappia interpretare un calcio più aggressivo e che sia maggiormente coinvolto in fase di riaggressione della palla. Dalla Spagna, infatti, rivelano che il club torinese starebbe pensando anche a Diego Carlos.

Calciomercato Juventus, Diego Carlos per la difesa | Scambio con Bonucci

Secondo quanto riferito da ‘GolDigital’, ci sarebbe anche la Juventus fra le maggiori pretendenti a Diego Carlos. Il brasiliano del Siviglia è, attualmente, uno dei centrali più ambiti in Europa ed i bianconeri avrebbero un piano per sbaragliare la concorrenza. L’idea del campioni d’Italia sarebbe quella di inserire Leonardo Bonucci nell’operazione per abbassare l’esborso economico. Per arrivare a Diego Carlos, infatti, il club andaluso chiede almeno 65 milioni di euro. Una cifra monstre, che potrebbe essere coperta in parte dall’inserimento del centrale viterbese. Il piano dei bianconeri appare comunque molto difficile, perché il Siviglia privilegia giocatori di prospettiva piuttosto che campioni affermati e con ingaggi imponenti. Ecco perché, quindi, Bonucci potrebbe anche essere messo sul mercato, con il PSG che resta interessato: i parigini, infatti, sono ancora orfani di Thiago Silva.

