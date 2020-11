Nel mirino dell’Inter ci sarebbe anche Leandro Paredes, argentino del Paris Saint Germain. Zanetti ci prova

La dirigenza dell’Inter lavora soprattutto in ottica centrocampo dove ci sono da stabilire i destini dei vari Eriksen, Nainggolan e Vecino. Poi la società nerazzurra potrebbe tornare alla carica di un vecchio pallino utile ad innalzare il tasso qualitativo della mediana a disposizione di Antonio Conte. Nello specifico si tratta di Leandro Paredes, regista in forza al Paris Saint Germain che potrebbe però cambiare aria. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Secondo quanto riferito in Argentina da ‘El Intransigente’, il vicepresidente Javier Zanetti si sarebbe già mosso in prima persona per portare il connazionale in nerazzurro. L’ex leggenda dell’Inter vorrebbe dare le chiavi del centrocampo all’argentino che è stato accostato anche alla Juventus di Pirlo. Paredes dal canto suo non disdegnerebbe un rientro in Serie A dopo le esperienze con Empoli e Roma. Da superare l’ostacolo valutazione con il PSG che vorrebbe 40 milioni di euro.

