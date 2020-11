Un obiettivo dell’Inter per il centrocampo sarebbe finito nel mirino del Barcellona di Koeman, pronto al patto con Mourinho

L’Inter di Antonio Conte è ancora alla ricerca di un centrocampista per il prossimo mercato di gennaio, qualora dovessero uscire calciatori come Eriksen, Nainggolan e Vecino. Stessa sorte anche per il Barcellona, intenzionato a regalare a Koeman un mediano per completare un reparto che vanta De Jong, Sergio Busquets e Pjanic e che nel breve termine non sembra contare sui più giovane Puig e Alena. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

L’allenatore olandese vorrebbe dunque un rinforzo proprio a centrocampo e secondo quanto riferito da ‘Don Balon’ avrebbe messo fortemente gli occhi su Tanguy Ndombele del Tottenham che non si è adattato agli schemi di Mourinho. L’allenatore portoghese sarebbe interessato a prendere un altro centrocampista dalle caratteristiche simili motivo per cui vorrebbe 40 milioni per il proprio mediano. Proprio l’approvazione dello ‘Special One’ rappresenterebbe la chiave dell’operazione, dal momento che il trasferimento potrebbe essere chiuso nonostante in estate il Barça potrebbe decidere di non rendere effettiva la sua opzione di acquisto. Una sorta di patto che darebbe successivamente il via libera a Mourinho per Ryan Gravenberch, gioiello dell’Ajax.

