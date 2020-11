Calciomercato Inter, via Conte? Cassano ‘consiglia’ il nuovo allenatore

Calciomercato Inter, in caso di addio di Conte in panchina Cassano suggerisce il sostituto: nome a sorpresa dalla Liga

Avvio di stagione piuttosto complicato per l’Inter e per Antonio Conte. Appena tre vittorie in dieci gare ufficiali, un rendimento lontano da quello auspicato per i nerazzurri, che si presentavano ai nastri di partenza da favoriti almeno alla pari in campionato e con buone credenziali per l’avventura in Europa. Nulla è ancora compromesso, il tempo per recuperare c’è tutto, ma il tecnico pugliese deve rispondere al più presto sul campo.

Intanto, da un grande ex nerazzurro arriva il suggerimento per il futuro tecnico. Antonio Cassano è stato protagonista di una nuova diretta Instagram con Christian Vieri. Tra i numerosi argomenti toccati, il barese ha parlato anche della panchina interista: “Quattro mesi fa ho detto ad Ausilio di seguire Alguacil – ha spiegato – E’ stato d’accordo con me. Ha idee fresche e personalità, un tipo di allenatore di cui c’è bisogno”. Alla guida della Real Sociedad, Alguacil è momentaneamente al comando della Liga spagnola e sta battagliando con il Napoli per il passaggio del turno in Europa League (gli azzurri di Gattuso hanno vinto per 1-0 in Spagna il primo scontro diretto).

