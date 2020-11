Antonio Conte parla a 360 gradi degli obiettivi dell’Inter e del lavoro sulla panchina nerazzurra

Inizio di stagione al momento sotto le attese per l’Inter di Antonio Conte. L’obiettivo però del tecnico nerazzurro non cambia: riportare la squadra nerazzurra al vertice non solo in Italia ma anche in campo internazionale. L’ex Ct della Nazionale ha affrontato diversi temi parlando a ‘La Gazzetta Sportiva’ in edicola questa mattina: “Vivo l’Inter 24 ore al giorno, senza sosta, con un unico obiettivo: aiutare la società a tornare stabilmente tra i top club, dove la storia vuole che stia. Quando un giorno, spero lontano, andrò via, di una cosa sono certo: l’Inter che lascerò sarà, sotto tutti i punti di vista, migliore di quella che ho trovato”.

“Il mio obiettivo, insieme al club, è riuscire a riportare l’Inter ad essere una società vincente nel tempo. Però bisogna essere chiari e non vendere fumo: non ci si arriva grazie a un acquisto e neanche solo per le capacità di un tecnico, perché dieci anni senza successi come quelli passati dall’Inter non sono casuali”.

Inter, Conte su Eriksen e Vidal: “Non si discute”

L’attenzione poi si sposta ai singoli e al mercato: “Eriksen? Tutte le scelte che faccio sono sempre e solo per il bene dell’Inter non per quello del singolo giocatore. Vidal è un grande giocatore, in campo sa sempre cosa fare. Avrebbe bisogno di due settimane di allenamenti full immersion, ma si gioca continuamente e quindi dovrà prendere la forma migliore giocando. Però Arturo non si discute“.

“E’ stato un mercato difficile per tutti. Sia nel comprare sia nel vendere. La società era stata chiara: si fa mercato con quello che si incassa. Il mio compito è di lavorare e rendere migliore la rosa che mi viene messa a disposizione. La società e chi lavora nell’Inter mi supporta e mi… sopporta (sorride, ndr). E stiamo migliorando insieme. Chiedo solo di avere sempre il giusto rispetto. Accetto le critiche, ma non sulla mia professionalità e sulla mia totale dedizione al lavoro e all’Inter”.

