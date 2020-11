Calciomercato, futuro incerto per Mandzukic: idea americana

Mario Mandzukic non ha ancora una squadra. L’attaccante croato è finito nel mirino di diversi club, tra questi c’è anche l’Inter di Miami

Futuro tutto da scrivere per Mario Mandzukic. L’attaccante croato è ancora senza squadra e in queste settimane è stato accostato a diversi club, più o meno prestigiosi. Il suo nome è così finito in orbita Milan, come possibile vice Ibrahimovic, e Fiorentina, che in estate non è riuscita a mettere le mani su Milik o Piatek, come avrebbe voluto. Piste che si sono poi raffreddate così come quella che lo avrebbe portato al Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

Negli ultimi giorni Mandzukic è stato accostato anche a due club spagnoli, il Barcellona e il Celta Vigo, e al Bayern Monaco ma non sembra esserci, ancora nulla di concreto. Dalla Spagna si fa avanti anche un’ulteriore ipotesi, quella che vorrebbe il croato in America, in forza all‘Inter di Miami. Il club della MLS di David Beckham, come riporta ‘fichajes.net’, avrebbe avuto già dei contatti con l’agente di Mandzukic.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, scatta l’allarme Bonucci | Super emergenza per Pirlo

Calciomercato Juventus, colpo da 80 milioni | Mendes porta via Dybala