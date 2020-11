Calciomercato, il Barcellona fa spesa in Serie A: tre difensori nel mirino

Rivoluzione in atto per il Barcellona che per la difesa pensa anche ad una soluzione low cost dalla Serie A: tre nel mirino

Il Barcellona è a caccia di un nuovo difensore centrale per completare il reparto a disposizione di Ronald Koeman al momento ridotto ai soli Gerard Pique, Clément Lenglet e Ronald Araujo. Con Eric Garcia estremamente complicato anche per i costi, ecco che secondo quanto riferito da ‘Sport’ la società blaugrana potrebbe lanciarsi su un profilo diverso magari a prezzo di saldo. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Nella folta lista del Barça oltre a Rudiger, Matip e Mustafi ci sarebbero addirittura ben tre soluzioni provenienti dalla Serie A. Le prime due condurrebbero a Milan e Roma con Musacchio e Fazio in uscita e già conoscitori della Liga spagnola. L’ultima chance riguarda invece il violo German Pezzella, che esattamente come i primi due ha già giocato in terra i berica.

