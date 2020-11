Non si giocherà Romania-Norvegia, in programma domani. Gli scandinavi non si recheranno in Romania in seguito al caso di positività nella propria squadra

Il match di Nations League tra la Romania e la Norvegia, valevole per la quinta giornata, in programma domani, non si giocherà. A renderlo noto è stata la Federazione rumena, sul proprio sito ufficiale: “la UEFA ha informata che a seguito del caso positività registrato all’interno del gruppo squadra della Norvegia e dopo l’incontro di stasera con le autorità governative, la Federazione norvegese non si recherà in Romania per disputare la partita in programma domani. Pertanto, la partita Romania-Norvegia non si giocherà più”.

