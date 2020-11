La Uefa ha sancito la squalifica per il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli in Europa League: le motivazioni

E’ arrivata la squalifica per Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli. La Uefa ha deciso di fermare per una giornata il dirigente azzurro per ‘condotta antisportiva’. I fatti si riferiscono alla seconda giornata di Europa League, nel match contro la Real Sociedad. Giuntoli quindi non potrà presenziare alla gara del quarto turno della competizione europea in programma al San Paolo giovedì 26 novembre contro il Rijeka.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli, condizioni Osimhen | Le ultime di CM.IT

Gli azzurri in Europa League condividono la vetta del girone a pari punti proprio con gli spagnoli e l’AZ Alkmaar e devono quindi conquistare i tre punti con i croati per approfittare dello scontro tra le due rivali.