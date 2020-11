Il CT della Nigeria Rohr ha parlato dell’infortunio subito dall’attaccante del Napoli: “Osimhen sarà out per qualche settimana”

Non arrivano notizie incoraggianti per Gattuso dalla Nigeria. L’ottimismo di questa mattina, con gli esami che avevano escluso danni al polso, è stato infranto dagli ulteriori accertamenti sulla spalla di Victor Osimhen. Ai microfoni di ‘ESPN’, il Ct delle ‘Super Aquile’ Rohr ha rivelato che: “Si tratta di lussazione alla spalla. Sarà out per qualche settimana”. L’attaccante del club partenopeo era uscito in barella a venti minuti dalla fine della partita contro la Sierra Leone, dove peraltro aveva anche segnato una rete e fornito due assist.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Niente di positivo per Gattuso, soprattutto in vista della grande sfida con il Milan in programma nel prossimo turno di Serie A. La presenza di Osimhen per il big match, ora, è in forte dubbio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus-Napoli, la sentenza può essere ribaltata | Parla il giudice del CONI

Juventus, ESCLUSIVO: proposto scambio Bernardeschi-Milik. E la Roma…

Juventus, ESCLUSIVO Rodriguez: “Ramos e Isco in Italia? Uno sì, l’altro no”