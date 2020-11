Mondiali 2022, Sudamerica | Vidal stende il Perù, al Brasile basta Firmino

Qualificazioni Mondiali 2022: il Cile vince contro il Perù grazie a Vidal, super Uruguay in Colombia, il Brasile supera il Venezuela

Grazie ad un gol di Roberto Firmino al 66′, il Brasile supera il Venezuela e si piazza al primo posto del girone sudamericano. Dopo tre gare i verdeoro sono gli unici ad aver conquistato tre vittorie. Martedì ora li attende la supersfida contro l’Uruguay a Montevideo. La ‘Celeste’ trionfa in Colombia con tre reti rifilate alla nazionale ‘Cafetera’. A segno Cavani, Suarez e il giovane Darwin Nunez. Bene anche il Cile, che conquista la prima vittoria in questo percorso di qualificazione grazie al 2-0 al Perù. A segno Arturo Vidal con una doppietta. Tra gli andini esordio in nazionale per Gianluca Lapadula.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Colombia-Uruguay 0-3: Cavani al 5′, Suarez al 54′, Nunez al 73′

Cile-Perù 2-0: Vidal al 19′ e al 34′

Brasile-Venezuela 1-0: Firmino al 66′