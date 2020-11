Milan, Kjaer: “Lo scudetto è un obiettivo”. E su Eriksen…

Milan, intervista a Simon Kjaer che candida i rossoneri allo scudetto: dichiarazioni sulla sua avventura, ma anche sul connazionale Eriksen

Uno dei protagonisti del grande avvio di stagione del Milan è sicuramente Simon Kjaer, pilastro della difesa rossonera. Il danese si racconta alla ‘Gazzetta dello Sport’, alzando l’asticella degli obiettivi stagionali: “Siamo in testa, quindi dobbiamo credere allo scudetto – ha spiegato – Deve essere un obiettivo ma non un ossessione, di sicuro dobbiamo dare il massimo per tornare in Champions League. Con Pioli ho un grande rapporto, si fida di me e punta sul mio aiuto per parlare con i giovani. Ora c’è entusiasmo, ma ci vuole poco a tornare indietro. Ibrahimovic dominante come pochi, Romagnoli non si discute nonostante qualche errore”. Sul connazionale Eriksen: “Mi ricorda la mia situazione a Bergamo con Gasperini: per me non ha funzionato, ma non ho nulla contro l’allenatore, anche nel suo caso le idee e i metodi di un tecnico possono andare meno bene. Ma non mollerà”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, Calhanoglu via: doppio colpo!

Milan, parla Maldini: “Primo posto? C’è un segreto…”