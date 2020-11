Juventus-Napoli: giudice del Coni Mario Sanino paventa possibilità di ribaltamento della sanzione con il ricorso al Tar

Ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ è intervenuto il professor Mario Sanino, Presidente della I Sezione del Collegio di Garanzia del Coni, il quale ha paventato la possibilità di un ribaltamento della sanzione inflitta al Napoli – 3-0 a tavolino e 1 punto di penalizzazione – per la mancata disputa del match contro la Juventus con il ricorso al Tar: “Parliamo di un organo giurisdizionale che sempre può intervenire solo per legittimità, solo per violazione di norme. Se non si applica correttamente la norma, se dovesse rilevare illegittimità annulla la decisione. Il Tar può sia rimandare gli atti anche al Collegio o sentenziare, ma non può risarcire in modo automatico dal punto di vista economico – ha sottolineato Sanino – Se il Napoli avesse ragione, può fare un’azione di risarcimento. I tempi sono brevi: si articola sui tempi che sono sempre rapidissimi, circa un mese”.

